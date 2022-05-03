Голодные лошади и эвакуация по пояс в воде. История ранчо под Киевом, которое пережило месяц оккупации — видео НВ

3 мая, 12:46
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Семейное ранчо Идиллия (Фото:Скриншот видео НВ)

Семейное ранчо Идиллия (Фото:Скриншот видео НВ)

Ранчо Идиллия расположено в селе Лисовичи Киевской области. 24 февраля этот населенный пункт оказался на пути у прорвавшихся из Чернобыльской зоны российских оккупантов. В мирное время ранчо организовывало конные прогулки, но с приходом войны владельцам пришлось спасать лошадей от голодной смерти.

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«У нас здесь 12 лошадей. Было 13, но одну хозяйка забрала. Собак девять у нас было, и восемь кошек. К сожалению, две собаки и два кота не выжили во время оккупации. Лошади все живы, но очень похудели, ведь почти не было кормов. По чуть-чуть давали, чтобы просто не умерли от голода и с третьего дня войны не было воды», — рассказывает совладелица ранчо Анна Гостинщикова.

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Чтобы напоить лошадей, приходилось ездить на озеро и набирать воду. Но не всегда была возможность уехать, ведь в село вошли оккупанты со своей техникой.

«На следующий день должны были подвести сено и привезти корма для собак. В четверг началась война, в пятницу они должны были приехать, просто не успели. Сена чуть было здесь, у фермера в деревне, это нас спасло», — отметила владелица.

По словам Анны, чтобы корма хватило на дольше, пришлось экономить и вдвое урезать привычные порции сена.

https://www.youtube.com/embed/9BbcIlMovaw

Село Лисовичи расположено в 27 километрах от Гостомеля, поэтому довольно часто над головами местных пролетали ракеты.

«Через нас постоянно летали вертолеты, самолеты летали над головой все время. Снаряды летали над нами, туда на Гостомель все время. Слава богу сюда ничего не залетело», — комментирует Анна.

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Официальных коридоров для эвакуации в деревне не было. Во второй день войны все мосты через реку Ирпень разрушили. Местные ждали эвакуации и как только появилась такая возможность, решили воспользоваться шансом.

Как жители села Лисовичи эвакуировались по пояс в ледяной воде, почему владельцы семейного ранчо не могли две недели найти водителя, который привез бы сено и как им удалось спасти животных — смотрите в новом сюжете НВ.

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Редактор: Карина Пасечник

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Теги:   Российские войска Киевская область Лошади Оккупация Война России против Украины

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