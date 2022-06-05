«Буду выкладывать видео»: Кадыров угрожает ВСУ новыми «тактическими приемами» — видео

5 июня, 12:54
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Ранее Рамзан Кадыров утверждал, что вот-вот захватит Киев (Фото:Kadyrov95 / telegram)

Ранее Рамзан Кадыров утверждал, что вот-вот захватит Киев (Фото:Kadyrov95 / telegram)

Несмотря на полный провал планов РФ по разгрому ВСУ, кремлевский ставленник в Чечне Рамзан Кадыров продолжает воевать с Украиной с помощью видеороликов.

На этот раз он опубликовал у себя в Telegram-канале обращение, в котором анонсировал некие «тактические приемы», которые якобы каким-то образом переломят ход войны.

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По словам Кадырова, который ранее утверждал, что вот-вот захватит Киев, настоящая «спецоперация» РФ еще не началась, и вскоре украинские военные «побегут» из страны.

Видео дня

«На днях вы увидите настоящую, дон, спецоперацию, которая, дон, видно будет, как эти шайтаны бегут не только из этих городов, но и из Украины, дон», — заявил предводитель танк называемой TikTok-армии, уже давно ставшей поводом для насмешек среди пользователей соцсетей.

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https://twitter.com/buch10_04/status/1533359473313579009
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Ранее Кадыров утверждал, что якобы лично принимал участие в штурме украинских городов, однако это вранье было быстро разоблачено, когда он обнародовал фото с «фронта», сделанное на одной из заправок Роснефти.

Кроме того, на прошлой неделе он обнародовал видео, в котором заявил, что война против Украины уже практически выиграна, однако, видимо, что-то пошло не так, и теперь марионетка Кремля утверждает, что «все только начинается».

https://www.youtube.com/watch?v=V-cWh4GRksw
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Кадыровцы Рамзан Кадыров Российская пропаганда Война России против Украины

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