Кремлевский шут. Кадыров заявил, что с легкостью «заберет» Киев и страны НАТО 18 июля, 12:58 Рамзану Кадырову померещилось, что ему не сможет противостоять никакая армия мира (Фото:grozny.tv)

Скандальный кремлевский ставленник в Чечне Рамзан Кадыров, несмотря на полнейшее фиаско своих TikTok-войск в Украине, продолжает разбрасываться пустыми угрозами, повышая уровень их абсурдности.

На этот раз он заявил, что собирается «с легкостью» взять не только Киев, во время наступления на который его боевики потерпели позорное поражение, но и «страны НАТО».

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Об этом Кадыров написал у себя в Telegram-канале.

«Готовы идти вперед, с легкостью забрать Киев и страны НАТО», — заявил он, добавив, что его подразделениям якобы «не сможет противостоять никакая армия мира».

При этом, по словам чеченского диктатора, единственной причиной, почему он пока не завоевал ни одно из западных государств, это якобы то, что глава Кремля Владимир Путин ему этого пока не приказал.

Кроме того, чеченский диктатор рассказал о создании очередного подразделения кадыровцев для отправки в Украину, однако уточнять, что случилось с их предшественниками, он не стал.

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