Кадыров, утверждавший, что находится в Мариуполе, разоблачил себя фото на фоне заправки Роснефти
Рамзан Кадыров сфотографировался с пулеметом, будто он в зоне боевых действий (Фото:Тройка/t.me)
Главарь чеченских боевиков Рамзан Кадыров, который, как утверждает кремлевская пропаганда, находится в Украине, позирует на фоне заправочной станции Pulsar, принадлежащей Роснефти.
Соответствующее фото, на котором он молится в окружении многочисленной охраны прямо на АЗС, было опубликовано в пророссийских пабликах в соцсетях в понедельник, 28 марта, в тот же день, когда он, согласно заверениям, должен был находиться в Мариуполе.
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При этом рядом с собой Кадыров поставил пулемет, который, вероятно, должен был свидетельствовать о том, что он находится якобы в зоне боевых действий в Украине, а не на одной из заправок на территории России.
Ранее он публиковал «доказательства» того, что находится «под Киевом», однако уже на следующий день таинственным образом «телепортировался» в Грозный, где встречал секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.