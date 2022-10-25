«Я очень недоволен»: Кадыров заныл, что война уже идет на территории РФ, призвав уничтожать украинские города 25 октября, 13:05 Рамзан Кадыров жалуется, что ответы российской армии слишком «слабые» (Фото:t.me/RKadyrov95)

Кремлевский ставленник во временно оккупированной РФ Ичкерии Рамзан Кадыров жалуется, что ВСУ начали наносить удары непосредственно по российской территории.

Об этом он заявил в обращении, опубликованному в его Telegram-канале во вторник, 25 октября.

Кадыров ноет, что ответы российской армии на обстрелы со стороны ВСУ «слабые», призывая уничтожать украинские города.

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«Раньше мы говорили, что мы проводим специальную военную операцию на территории Украины, но уже война идет на нашей территории… Я очень недоволен этим… Мы уже объявили военное положение (на временно оккупированных территориях Украины)… Но они (ВСУ) не стесняются, стреляют… Мы, по-моему, слабо отвечаем. Если прилетел снаряд в нашу сторону, в наш регион — надо стереть с земли города, чтобы было видно дальний горизонт. Чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону», — потребовал чеченский диктатор.

Тем временем российские войска на фоне успешного контрнаступления украинской армии уже готовятся к отступлению на левый берег Днепра в Херсонской области и даже приступили к обустройству оборонительных рубежей в Курской и Белгородской областях.