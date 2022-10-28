Кадыров признал потери своей TikTok-армии в результате удара по ее базе в Херсонской области

28 октября, 09:59
Поделиться:
Удар по базе TikTok-армии Рамзана Кадырова в Херсонской области был нанесен 24 октября (Фото:ЧГТРК Грозный/YouTube)

Удар по базе TikTok-армии Рамзана Кадырова в Херсонской области был нанесен 24 октября (Фото:ЧГТРК Грозный/YouTube)

Широкая огласка и публикация в соцсетях видео с последствиями удара ВСУ по базе одного из подразделений чеченского диктатора Рамзана Кадырова в Херсонской области заставила его публично признать понесенные потери.

Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

Информация об уничтожении базы кадыровцев появилась еще в понедельник, 24 октября, однако тогда кремлевский ставленник во временно оккупированной РФ Ичкерии предпочел об этом умолчать, лишь разразившись очередными человеконенавистническими угрозами в адрес украинцев.

Видео дня

Читайте также:
«Я очень недоволен»: Кадыров заныл, что война уже идет на территории РФ, призвав уничтожать украинские города

Как сообщалось, в результате ракетного удара были ликвидированы около 40 оккупантов, еще более 60 получили ранения.

https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1584614146938925056

Сам же Кадыров приводит другие цифры, однако, с учетом его регулярного вранья по поводу боевых действий в Украине, их правдивость вызывает сомнения.

Читайте также:
Кадыров похвастался видео фейкового боя своих несовершеннолетних детей «с украинской армией»

«Многие знают, что в начале текущей недели артобстрелу подверглось одно из чеченских подразделений. Это произошло в Херсонской области. Все спасательные работы на месте завершены и есть окончательный список погибших и пострадавших. Погибло 23 бойца и 58 ранено. Из них четверо получили тяжелые травмы», — заявил он, призвав чеченцев «не отсиживаться дома», а идти воевать.

https://www.youtube.com/embed/Ln8R7WttG98
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Херсонская область Кадыровцы Рамзан Кадыров Чеченцы Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X