Кадыров признал потери своей TikTok-армии в результате удара по ее базе в Херсонской области 28 октября, 09:59 Удар по базе TikTok-армии Рамзана Кадырова в Херсонской области был нанесен 24 октября (Фото:ЧГТРК Грозный/YouTube)

Широкая огласка и публикация в соцсетях видео с последствиями удара ВСУ по базе одного из подразделений чеченского диктатора Рамзана Кадырова в Херсонской области заставила его публично признать понесенные потери.

Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

Информация об уничтожении базы кадыровцев появилась еще в понедельник, 24 октября, однако тогда кремлевский ставленник во временно оккупированной РФ Ичкерии предпочел об этом умолчать, лишь разразившись очередными человеконенавистническими угрозами в адрес украинцев.

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Как сообщалось, в результате ракетного удара были ликвидированы около 40 оккупантов, еще более 60 получили ранения.

Сам же Кадыров приводит другие цифры, однако, с учетом его регулярного вранья по поводу боевых действий в Украине, их правдивость вызывает сомнения.

«Многие знают, что в начале текущей недели артобстрелу подверглось одно из чеченских подразделений. Это произошло в Херсонской области. Все спасательные работы на месте завершены и есть окончательный список погибших и пострадавших. Погибло 23 бойца и 58 ранено. Из них четверо получили тяжелые травмы», — заявил он, призвав чеченцев «не отсиживаться дома», а идти воевать.