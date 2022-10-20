Кадыров похвастался видео фейкового боя своих несовершеннолетних детей «с украинской армией» 20 октября, 13:38 Постановочное видео оказалось совсем не убедительным (Фото:Скриншот видео svtv_news/Twitter)

Кремлевский ставленник во временно оккупированной РФ Ичкерии Рамзан Кадыров похвастался, что его несовершеннолетние дети якобы «воюют» с украинской армией.

В доказательство своих слов он опубликовал у себя в Telegram-канале постановочное видео, на котором подростки Ахмат, Эли и Адам, самому младшему из которых всего 14 лет, ведут огонь из различных видов вооружений.

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Куда именно стреляло потомство Кадырова, не ясно, однако он утверждает, что дети «пробрались вплотную к позициям противника».

«Мальчики пробыли на своих позициях до тех пор, пока не отбили очередную контратаку», — заявил чеченский диктатор, который, как и его TikTok-армия, сам нередко постит у себя в соцсетях постановочные видео о своем фейковом участии в войне против Украины.

В марте Кадыров обнародовал фото из «Мариуполя», которое на самом деле было сделано на одной из заправок Роснефти на территории РФ.