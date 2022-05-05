Кадыровцы «освободили» поселок, который уже восемь лет под оккупацией РФ 5 мая, 14:54 Цей матеріал також доступний українською Светличное, взятием которого хвастается Рамзан Кадыров, расположен в тылу российских войск (Фото:grozny.tv)

Кремлевский ставленник в Чечне Рамзан Кадыров перестарался с фейком о своих мнимых «победах» в Украине, заявив об «освобождении» населенного пункта который с 2014 года находится под оккупацией РФ.

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Речь идет о поселке Светличное Луганской области, который расположен в тылу российских войск в более чем 100 километрах от линии соприкосновения.

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Инфографика: google.com

По словам Кадырова, в поселке, который уже восемь лет находится под контролем террористической группировки «ЛНР», «бесчинствовали бандиты», а его TikTok-армия их оттуда якобы выбила.

«Благодаря слаженным действиям чеченских бойцов под руководством дорогого брата генерал-майора Шарипа Делимханова стало возможным взятие под абсолютный контроль очередной территории. В настоящее время в Светличном завершается зачистка», — похвастался он у себя в Telegram-канале.

Фото: Kadyrov_95/t.me

Ранее кадыровцев уже неоднократно уличали в публикации постановочных видео для соцсетей, которые снимались в тылу, или вообще на территории Беларуси.

По признаниям российских военных, чеченские подразделения росгвардии после огромных потерь, которые они понесли под Киевом, отказываются наступать в первой волне и предпочитают проводить лишь так называемые «зачистки» населенных пунктов, в которые уже вошли войска РФ.

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