Кадыров отправляет в Украину заключенных, в том числе родственников оппозиционеров — ГУР 26 апреля, 12:33 Цей матеріал також доступний українською РФ пытается восполнить чеченцами свои огромные потери в Украине (Фото:secretmag.ru)

Кремлевский ставленник в Чечне Рамзан Кадыров, чьи боевики понесли в Украине огромные потери, решил отправить на войну заключенных, в том числе родственников своих противников.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны со ссылкой на переписку сотрудников ФСБ.

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При этом в списки, которые формирует российская спецслужба, попали как осужденные за «особо тяжкие преступления», так и те, кто получил условный срок.

«По словам чеченских оппозиционных общественных деятелей, такие действия имеют две цели. Во-первых, пополнить „человеческий ресурс“ частей, понесших значительные потери в боях с украинскими защитниками. Во-вторых, подавить любые протестные настроения в Чечне. Ведь сейчас там распространена практика осуждения родственников оппозиционеров. Теперь им грозит принудительная отправка в самые горячие точки фронта», — рассказали в ГУР.

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