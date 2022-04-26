Кадыров отправляет в Украину заключенных, в том числе родственников оппозиционеров — ГУР

26 апреля, 12:33
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РФ пытается восполнить чеченцами свои огромные потери в Украине (Фото:secretmag.ru)

РФ пытается восполнить чеченцами свои огромные потери в Украине (Фото:secretmag.ru)

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Кремлевский ставленник в Чечне Рамзан Кадыров, чьи боевики понесли в Украине огромные потери, решил отправить на войну заключенных, в том числе родственников своих противников.

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Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны со ссылкой на переписку сотрудников ФСБ.

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При этом в списки, которые формирует российская спецслужба, попали как осужденные за «особо тяжкие преступления», так и те, кто получил условный срок.

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«По словам чеченских оппозиционных общественных деятелей, такие действия имеют две цели. Во-первых, пополнить „человеческий ресурс“ частей, понесших значительные потери в боях с украинскими защитниками. Во-вторых, подавить любые протестные настроения в Чечне. Ведь сейчас там распространена практика осуждения родственников оппозиционеров. Теперь им грозит принудительная отправка в самые горячие точки фронта», — рассказали в ГУР.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Заключенные Чечня Рамзан Кадыров Чеченцы Война России против Украины

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