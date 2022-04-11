«Приказ Путина»: Кадыров снова собрался «забирать Киев»

11 апреля, 09:54
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Рамзан Кадыров также пообещал «освободить» Луганск и Донецк (Фото:Kadyrov95 / telegram)

Рамзан Кадыров также пообещал «освободить» Луганск и Донецк (Фото:Kadyrov95 / telegram)

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Кремлевский ставленник в Чечне Рамзан Кадыров, чьи боевики понесли огромные потери в Киевской области и были вынуждены перейти к съемкам постановочных видео под Мариуполем, снова собрался «захватывать» украинскую столицу.

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Об этом он заявил в своем очередном видеообращении в Telegram, продемонстрировав в подтверждение своих слов некие карты.

Видео дня

«Получил карты. Полностью, дон, точки обозначены, задачи ясны. И мы уже начинаем работать конкретно, точечно, дон. Будет наступательная еще работа, дон. Не только в Мариуполе, дон, но и во всех других там населенных пунктах, городах и селах, дон. Луганск и Донецк, дон, в первую очередь освободим (оба города находятся под контролем РФ с 2014 года — ред.). Такая задача поставлена верховным главнокомандующим, нашим дорогим президентом Владимиром Путиным. И потом дальше заберем Киев и все остальные города», — пригрозил Кадыров.

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https://www.youtube.com/watch?v=Ju3-3n4-BHY
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Киев Российская агрессия Рамзан Кадыров Война России против Украины

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