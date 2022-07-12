Четвертая встреча в формате Рамштайн пройдет 20 июля 12 июля, 03:36 Ллойд Остин и Алексей Резников во время встречи в июне (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн пройдет 20 июля в онлайн-формате.



Об этом в Пентагоне сообщили по итогам переговоров главы Минобороны США Ллойда Остина и главы Минобороны Украины Алексея Резникова.

«Госсекретарь Остин и министр Резников также обсудили повестку дня следующего заседания Контактной группы по обороне Украины, которое состоится виртуально 20 июля, и обменялись мнениями о будущей помощи США и союзников Украине через формат Контактной группы по обороне», — сообщили в Пентагоне.

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15 июня состоялась очередная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн-3), по итогам которой, в частности, Словакия пообещала передать Киеву боевые вертолеты Ми-17 и боеприпасы, Канада, Польша и Нидерланды — отправить артиллерию, а Германия — три системы РСЗО Mars II.

Также президент США Джо Байден позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и заявил, что США выделят Украине еще один пакет военной помощи на 1 млрд долларов.

Министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга 15 июня уточнил, что в новый пакет помощи войдут высокоточные боеприпасы для РСЗО, 18 гаубиц M777, 36 тысяч снарядов калибра 155 мм, две системы береговой обороны Harpoon, тысячи приборов ночного видения, оптики и так далее.

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