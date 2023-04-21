Зеленский поздравил мусульман с праздником Рамазан-Байрам 21 апреля, 04:37 Владимир Зеленский награждает командира батальона Крым Ису Акаева перед ифтаром 7 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Alina Yarysh)

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины и мира с праздником Рамазан-Байрам.

Об этом он сказал во время видеообращения.



Сегодня (20 апреля – ред.) завершается священный для мусульман месяц Рамадан… И уже второй раз завершается во время полномасштабной агрессии государства-зла против Украины, против всех наших людей, всех сообществ. Светлый праздник Рамазан-Байрам заслуживает совсем других условий. Заслуживает мира, к которому мы так стремимся, заслуживает победы, к которой мы все идем. Верю, что Господь благословит Украину волей для всех наших территорий и для всех наших людей», — сказал президент.

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Зеленский пожелал мусульманскому обществу Украины и всем мусульманам мира спокойного праздника.

« Ramazan bayramıñız hayırlı ve mubarek olsun!» – сказал президент.