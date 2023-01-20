Вдвое быстрее звука. Главное о ракетах Zuni, 4 тысячи которых Украине пообещали США — инфографика NV
Ракета Zuni (Фото:Cliff via Flickr)
В рекордный пакет помощи Украине на 3 млрд долларов, о котором США объявили 6 января, входят 4 тысячи авиационных ракет Zuni.
NV собрал главное об этих ракетах в инфографике.
Zuni – это неуправляемая авиационная ракета класса «воздух – земля», которая первоначально разрабатывалась для поражения воздушных целей. Производитель этих ракет – американская госкомпания NAWS, Hunter-Douglas.
Ракеты Zuni находятся на вооружении с 1957 года.
Вес такой ракеты - 57-61,7 кг (в зависимости от модификации), длина – 2 м, диаметр – 12 см.
Скорость Zuni - 2,599 км/ч (для сравнения – скорость звука в сухом воздухе при температуре 20 °C – 1236 км/ч), а дальность поражения – 8 км.
Ракета запускается из ракетных контейнеров LAU-10, в каждом из которых по четыре Zuni.
Типы боевых частей Zuni
- Mk.24 – фугасная – взрывается в 9 метрах от цели, генерирует более 500 фрагментов, которые способны пробить 50-мм броню;
- Mk.32 – осколочно-фугасная – после взрыва образуется более 2 тысяч осколков, предназначенная для поражения живой силы и легкобронированных машин;
- Mk.33 — осветительная — спускаемый на парашюте заряд горит в течение 70 секунд;
- Mk.34 – дымовая – используется для маскировки техники и живой силы;
- Mk.63 – осколочно-фугасная – после взрыва образуется более 2 000 осколков, предназначенная для поражения живой силы и легкобронированных машин;
- Mk.84 – для радиоэлектронного подавления – 12 кассет с дипольными отражателями, которые используются для создания радиоэлектронных помех.
Кроме того концерн MDBA создал ракету с лазерной наводкой Laser Guided Zuni. Боевая часть такой ракеты фугасная Mk.24, дальность поражения увеличена до 16 км. Такая ракета тоже запускается из ракетных контейнеров LAU-10.