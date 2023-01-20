Вдвое быстрее звука. Главное о ракетах Zuni, 4 тысячи которых Украине пообещали США — инфографика NV 20 января, 15:16 Ракета Zuni (Фото:Cliff via Flickr)

В рекордный пакет помощи Украине на 3 млрд долларов, о котором США объявили 6 января, входят 4 тысячи авиационных ракет Zuni.

NV собрал главное об этих ракетах в инфографике.

Zuni – это неуправляемая авиационная ракета класса «воздух – земля», которая первоначально разрабатывалась для поражения воздушных целей. Производитель этих ракет – американская госкомпания NAWS, Hunter-Douglas.

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Ракеты Zuni находятся на вооружении с 1957 года.

Вес такой ракеты - 57-61,7 кг (в зависимости от модификации), длина – 2 м, диаметр – 12 см.

Скорость Zuni - 2,599 км/ч (для сравнения – скорость звука в сухом воздухе при температуре 20 °C – 1236 км/ч), а дальность поражения – 8 км.

Ракета запускается из ракетных контейнеров LAU-10, в каждом из которых по четыре Zuni.

Инфографика: NV

Типы боевых частей Zuni

Mk.24 – фугасная – взрывается в 9 метрах от цели, генерирует более 500 фрагментов, которые способны пробить 50-мм броню;

Mk.32 – осколочно-фугасная – после взрыва образуется более 2 тысяч осколков, предназначенная для поражения живой силы и легкобронированных машин;

Mk.33 — осветительная — спускаемый на парашюте заряд горит в течение 70 секунд;

Mk.34 – дымовая – используется для маскировки техники и живой силы;

Mk.63 – осколочно-фугасная – после взрыва образуется более 2 000 осколков, предназначенная для поражения живой силы и легкобронированных машин;

Mk.84 – для радиоэлектронного подавления – 12 кассет с дипольными отражателями, которые используются для создания радиоэлектронных помех.

Кроме того концерн MDBA создал ракету с лазерной наводкой Laser Guided Zuni. Боевая часть такой ракеты фугасная Mk.24, дальность поражения увеличена до 16 км. Такая ракета тоже запускается из ракетных контейнеров LAU-10.