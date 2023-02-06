Россия упрощает производство ракет: это уже совсем не то оружие — разведка 6 февраля, 13:53 В России продолжают производить ракеты, но из-за импортозамещения и упрощения это уже «совсем не то оружие» (Фото:Воздушные силы)

По данным украинской разведки, в России продолжают производить ракеты, но попытки проводить импортозамещение и упрощать производство приводят к тому, что это уже «совсем не то» оружие.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, украинская сторона вместе с международными партнерами пытается перекрыть каналы поставки комплектующих для РФ.

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«Враг это понимает и пытается провести импортозамещение, но мы знаем, что реальных результатов по этому направлению достичь им будет чрезвычайно сложно, а иногда и невозможно вообще. В целом враг идет на упрощение производства оружия. Это позволяет ему отчитываться о количестве произведенного, однако по характеристикам это уже совсем не оружие, — отметил он.

Скибицкий добавил, что упрощение производств касается прежде всего высокоточного вооружения, и в результате «оно уже перестает быть высокоточным».

«Если у них нет определенных комплектующих западного производства, то просто упрощают систему управления, систему навигации и т. д. Да, это мощная ракета, но она не соответствует тем характеристикам, которые были в самом начале», — подчеркнул представитель разведки.

Он рассказал, что у РФ есть ощутимые проблемы с производством ракет, например, если раньше в среднем они в год производили не более 200 единиц, в зависимости от типа, то сейчас, например, они могут производить четыре ракеты Искандер в месяц.

Ракет Х-101 РФ может производить 20−30 единиц в месяц, но все зависит от запасов иностранных комплектующих, которых у России осталось очень мало.

Инфографика: NV