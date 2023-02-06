Россия упрощает производство ракет: это уже совсем не то оружие — разведка
В России продолжают производить ракеты, но из-за импортозамещения и упрощения это уже «совсем не то оружие» (Фото:Воздушные силы)
По данным украинской разведки, в России продолжают производить ракеты, но попытки проводить импортозамещение и упрощать производство приводят к тому, что это уже «совсем не то» оружие.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
По его словам, украинская сторона вместе с международными партнерами пытается перекрыть каналы поставки комплектующих для РФ.
«Враг это понимает и пытается провести импортозамещение, но мы знаем, что реальных результатов по этому направлению достичь им будет чрезвычайно сложно, а иногда и невозможно вообще. В целом враг идет на упрощение производства оружия. Это позволяет ему отчитываться о количестве произведенного, однако по характеристикам это уже совсем не оружие, — отметил он.
Скибицкий добавил, что упрощение производств касается прежде всего высокоточного вооружения, и в результате «оно уже перестает быть высокоточным».
«Если у них нет определенных комплектующих западного производства, то просто упрощают систему управления, систему навигации
Он рассказал, что у РФ есть ощутимые проблемы с производством ракет, например, если раньше в среднем они в год производили не более 200 единиц, в зависимости от типа, то сейчас, например, они могут производить четыре ракеты Искандер в месяц.
Ракет Х-101 РФ может производить 20−30 единиц в месяц, но все зависит от запасов иностранных комплектующих, которых у России осталось очень мало.