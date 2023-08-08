«И добить Керченский мост». С ракетами Taurus можно не заезжать в Крым на танках — авиаэксперт

8 августа, 11:46
NV Премиум
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Ракеты Taurus (Фото:Милитарный)

Ракеты Taurus (Фото:Милитарный)

Автор: Павел Новиков

Глава постоянной делегации Верховной Рады в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев написал, что его друзья из Бундестага сообщили о том, что ключевые парламентские фракции парламента Германии достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.

Но у Бундесвера только 150 таких ракет, поэтому Берлин сомневается, можно ли какую-то часть передать Украине.

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в эфире Radio NV объяснил, как Таурусы изменят войну России против Украины.

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— Ракеты Taurus серьезно могут нам помочь на фронте?

— Это Storm Shadow или SCALP с двойной дальностью. SCALP и Storm Shadow — это практически одно и то же. Двойная дальность. То есть мы перекрываем Крым полностью, в том числе крымские порты.

И сами понимаете: [если] нарушить логистику Крыма, не надо туда заезжать на танках.

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То есть, если мы получим действительно Taurus, это будет серьезный вклад. И этими ракетами нужно будет поражать наиболее важные российские объекты — хотя бы инфраструктуру Керченского порта, там, где переправа; наконец-то добить Керченский мост; немножко побеспокоить (но не очень тратиться) корабли в порту Севастополя; склады Черноморского флота. Там, правда, Taurus не достанешь, но те топливные резервуары, что больше на поверхности, это в общем отличные цели для этих ракет.

— Поражены Чонгарский и Генический мосты. Были сообщения, что это на 99,9% работа Storm Shadow. А вот Крымский мост пока что доставали чем-то другим. Нет таких ракет, которые способны нанести серьезный ущерб мосту?

Теги:   Интервью NV Ракеты Ракета Радио NV Война России против Украины SCALP ракеты Storm Shadow

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