«Было бы здорово». В Воздушных силах высказались о возможной передаче Украине дальнобойных ракет Storm Shadow 6 января, 10:27 Ракета Storm Shadow (Фото:Википедия)

В Воздушных силах прокомментировали заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который допустил возможность поставки Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow.

Как заявил в эфире телемарафона пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат, такие ракеты наносят высокоточные удары по наземным целям.

«Думаю, что уже есть решение по адаптации ракет, если есть такие заявления. Эта ракета была бы отличным дополнением к тому, что имеем. Нам очень хотелось бы получить такое вооружение, которое будет серьезно влиять на ход боевых действий», — отметил он.

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Бен Уоллес также заявлял, что он «открыт» для пересмотра отказа от поставок Украине вооружений большей дальности действия, если Россия продолжит наносить удары по гражданской инфраструктуре.

Storm Shadow/SCALP — это авиационная ракета класса «воздух-земля» дальнего действия, предназначенная для преодоления плотных систем ПВО и уничтожения важных стационарных и неподвижных целей, включая бункеры и защищенную инфраструктуру. Оружие способно работать днем и ночью в любых метеоусловиях, имеет систему планирования сложных миссий.



Инфографика: NV