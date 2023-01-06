Резников показал, сколько ракет осталось у России — инфографика
У страны-агрессора осталось 536 стратегических ракет (Фото:Полиция Киевской области)
Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал данные о количестве ракет, которые остались у страны-агрессора РФ.
«Ракетная мощь „второй армии мира“ обратно пропорциональна строгости соблюдения санкций, умноженной на мощь украинской ПВО», — написал он в Twitter.
По его данным, у страны-агрессора осталось 536 стратегических ракет:
- 92 ракеты Искандер 9М723;
- 52 ракеты Искандер 9М728/9М729;
- 59 ракет Калибр;
- 118 ракет Х-101 и Х-555;
- 162 ракеты Х-22;
- 53 ракеты Кинжал.
Также Резников сообщает, что У РФ все еще есть 6672 ракет С300, 326 ракет 3М55 Оникс и 90 дронов-камикадзе Shahed.
Ранее в украинской разведке сообщали, что у России осталось высокоточных ракет на два-три массированных удара Украины. Эта оценка совпадает с данными руководителя ГУР Кирилла Буданова, однако он 31 декабря отмечал, что речь идет только об имеющихся снарядах, без производства новых.