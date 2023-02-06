Российская армия из-за санкций получает оружие пониженного качества — Данилов

6 февраля, 17:04
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Российская ракета (Фото:Воздушные силы)

Российская ракета (Фото:Воздушные силы)

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что российская армия из-за западных санкции начала получать оружие пониженного качества и точности.

«Российская армия в результате западных санкций начала получать оружие пониженного качества и точности, пытаясь сохранить количественные показатели», — написал он в Twitter.

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Данилов добавил, что стратегия Украины — ставка на качество передовых технологий, а не массу мобилизованных.

Инфографика: НВ

Ранее спикер военной разведки Украины Вадим Скибицкий сообщал, что в России продолжают производить ракеты, но попытки проводить импортозамещение и упрощать производство приводят к тому, что это уже «совсем не то» оружие.

Скибицкий отмечал, что упрощение производств касается прежде всего высокоточного вооружения, и в результате «оно уже перестает быть высокоточным».

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Оружие Российская агрессия Ракеты Санкции Запада Алексей Данилов

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