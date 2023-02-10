Ракеты РФ над Румынией и Молдовой: в Воздушных силах объяснили, почему их не стали сбивать 10 февраля, 12:01 ВСУ намеренно не стали сбивать российские ракеты над Молдовой и Румынией (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В Воздушных силах, комментируя пролет российских ракет над Молдовой и Румынией, заявили, что у ВСУ была возможность их сбить, но этого не сделали намерено.

Пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии Украинской правде сказал, что украинские военные понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому не сбили ракеты сразу.

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Он добавил, что Россия не в первый раз устраивает провокации с нарушением воздушного пространства иностранных государств. В частности, ранее это было зафиксировано в Молдове.

После ночной атаки дронов по нескольким регионам Украины утром 10 февраля Россия ведет новую ракетную атаку. Зафиксированы пуски ракет двумя волнами, в том числе с кораблей в Черном море и российских стратегических бомбардировщиков.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что две российские крылатые ракеты Калибр пролетели через воздушное пространство Молдовы и Румынии.

