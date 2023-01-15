«Есть подозрение, что это были иранские ракеты». С вероятностью 99% Россия обстреляла Киев с территории Беларуси — авиаэксперт 15 января, 15:05 Эксклюзив NV Последствия обстрела Россией Киева. 14 января 2023 года (Фото:КМВА/Telegram)

Ударившие 14 января по Киеву ракеты летели из Беларуси, почти на 100% уверен Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации.

«Интересно, откуда они стреляли этими ракетами. Потому что если они стреляли ракетами с дальностью 200 км с российской территории, даже с места, где сходятся границы Украины, России и Беларуси, они бы все равно не могли долететь до Голосеевского и Дарницкого районов, где они упали. То есть обстрел велся с территории Беларуси, и это на 99%», — отметил в эфире Radio NV Романенко.

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Столицу, по словам эксперта, могли обстрелять из ЗРК С-300, С-400:

«Для Киева это первый налет зенитными ракетами. <...> По Киеву использовали более дальнобойные ракеты, если действительно это зенитные ракеты, летевшие по баллистической траектории. <...> Это ракеты 48Н6, которые не только более дальнобойны, но и несут более тяжелую боеголовку».

Также он добавил: у него закрадывается подозрение, что Россия впервые могла использовать против Украины иранские ракеты.

14 января Россия нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине, утром взрывы прогремели в Киеве.

Российские войска атаковали Киев зенитными управляемыми ракетами С-400 (С-300), сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия атаковала Киев ракетами, летевшими с северного направления по баллистической траектории.

«Балистика не доступна, чтобы мы ее обнаруживали и сбивали», — так Игнат объяснил, почему сначала в столице раздались взрывы, а затем объявили воздушную тревогу.