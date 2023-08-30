СМИ: Украина модифицирует свои ракеты Нептун, чтобы они смогли долетать до Москвы 30 августа, 08:37 Ракетный комплекс Нептун на испытаниях (Фото:mil.gov.ua)

Украина хочет усовершенствовать ракеты собственного производства Нептун, чтобы они достигали целей в Москве и других регионах страны-агрессора России. Об этом пишет The Drive, ссылаясь на неназванного представителя Минобороны Украины.



По его словам, Украина атаковала российскую зенитно-ракетную систему С-400 Триумф на мысе Тарханкут в оккупированном Крыму «100% модифицированным Нептуном». Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что ее уничтожила новая украинская ракета, не уточнив названия.

Видео дня

По мнению собеседника проекта издания The War Zone, увеличение производства модифицированных ракет может быть в версии «земля-земля». Он говорит, что даже с ограниченными запасами столица России «станет мишенью для усовершенствованного Нептуна в недалеком будущем».

«Это [модификация] увеличит дальность и позволит нанести удар по Москве. Это произойдет», — говорит чиновник.



Еще в апреле он рассказал изданию о работе Украины над превращением Нептуна в оружие наземного поражения. Она близилась к завершению, однако для этого нужны были новая система наведения и определенные виды микросхем.

28 августа этот собеседник заявил The War Zone, что Украина разработала систему наведения GPS, которая выводит ракету в заранее определенное место. Затем инфракрасная головка самонаведения ракеты ищет и фиксирует цель на основе предварительно загруженного изображения и бьет по ней. Если ракета не может поразить цель, она прекращает атаку.

«Это был бы значительный прыжок в возможностях, поскольку эти ракеты нельзя было бы заглушить средствами радиоэлектронной борьбы, и их было бы очень трудно обнаружить на этапе конечной атаки из-за пассивной природы искателей», — пишут журналисты.



Чиновник говорит, что дальность действия модифицированного Нептуна — около 400 км, полезная нагрузка — 350 кг. Поэтому он может стать самой дальнобойной и мощной наземной ударной ракетой украинского производства, говорится в материале.



Среди недостатков собеседник The War Zone назвал то, что запуску ракеты могут помешать современные российские системы ПВО. Другая проблема — их небольшое количество: их всего «пару десятков».

РК-360 Нептун — украинская противокорабельная крылатая ракета, которая осуществляет полет на сверхмалых высотах. Ее дальность действия — до 280 км, скорость — 900 км/ч, вес боевой части — 250 кг. Именно ею Военно-морские силы ВСУ нанесли удар по ракетному крейсеру Москва в апреле 2022 года.

Инфографика: NV

Украина неоднократно уверяла, что будет использовать переданное Западом оружие только на территории Украины, в том числе оккупированной, и не будет бить им по России. Однако, по словам Данилова, нет никаких запретов, чтобы применять для атак на РФ вооружение собственного производства.

