Размещение в Беларуси ракет Кинжал: в Воздушных силах рассказали, есть ли дополнительная угроза для Украины 1 ноября, 13:45 Размещение российских ракет Кинжал в Беларуси — это желание произвести впечатление на Европу (Фото:Википедия)

В Воздушных силах ВСУ прокомментировали данные британской разведки о размещении в Беларуси российских гиперзвуковых ракет Кинжал.

Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат в ходе брифинга рассказал, несет ли это дополнительную угрозу Украине.

По его словам, появление ракет Кинжал никак не повлияет на ситуацию в украинском небе: «Повлиять может уменьшение количества этих Кинжалов или их полное отсутствие».

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Игнат отметил, что эти ракеты летят на расстояние до 1000 км, поэтому они угрожают Украине независимо от того, где хранятся ракеты, или от того, где находится самолет — в Крыму, в России или Беларуси.

Он добавил, что размещение Кинжалов в Беларуси — это «бряцание этим оружием в адрес западных стран, Европы».

17 октября появились снимки, где видны предположительно два самолета МиГ-31К Воздушно-космических сил РФ, адаптированные для использования ракет Кинжал.

В конце августа генерал-майор ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что, по информации украинской разведки, у России осталось всего 30−40 штук ракет типа Кинжал.

