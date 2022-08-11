Над Харьковской областью ВСУ сбили две крылатые ракеты — Воздушные силы

11 августа, 19:21
Российские Калибры были выпущены из акватории Черного моря (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Российские Калибры были выпущены из акватории Черного моря (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В Харьковской области украинские военные в четверг, 11 августа, сбили две крылатые ракеты Калибр, сообщает пресс-служба Командование Воздушных сил ВСУ.

В Telegram ведомство уточнило, что российские Калибры были выпущены из акватории Черного моря. ВСУ сбили ракеты приблизительно в 13:30.

В это время в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.

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Инфографика: НВ

Ранее Генштаб сообщал, что в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр, готовые к применению.

Также по данным Генштаба, всего Россия потеряла в Украине 185 крылатых ракет.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Военные Харьковская область Воздушные силы Калибр

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