Россия значительно уменьшила использование Калибров во время атак на Украину (Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины сообщили о снижении интенсивности запусков российских крылатых ракет Калибр в Черном море. За июль был зафиксирован лишь один случай их применения.

Об этом в понедельник, 28 июля, сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, 21 июля был подтвержден единственный запуск за месяц. Он отметил, что подобная тенденция наблюдалась и раньше — российские силы использовали ракетоносители примерно раз в месяц. Исключением стал июнь, когда фиксировалось несколько запусков, в том числе и с надводных кораблей.

В то же время, по словам Плетенчука, после этого оккупанты снова вернулись к сниженному темпу применения вооружения, избегая массированных атак.

Снижение интенсивности применения Калибров может быть связано с несколькими факторами, в частности с эффективной работой украинской противовоздушной обороны, отметил спикер ВМС.

Он отметил, что эти ракеты уже не являются для россиян эффективным вариантом вооружения. Кроме того, процесс их использования является сложным и включает длительную подготовку и запуск.

«Сказать, что у них есть какой-то дефицит этих ракет — точно не могу, но то, что они не находятся в пункте постоянной дислокации в Севастополе, конечно, накладывает такой отпечаток на их способ использования», — пояснил Плетенчук.

Инфографика: NV

21 июля страна-агрессор Россия применила против Украины 450 средств воздушного нападения. Силы обороны уничтожили 224 цели и 203 БПЛА не достигли целей. В частности, российские войска применили четыре ракеты Калибр.