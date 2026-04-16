«Копировали Искандер». Минобороны провело анализ северокорейских баллистических ракет, которыми РФ обстреливает Украину

Украинские специалисты провели лабораторные исследования обломков северокорейской ракеты, которая упала в Харькове в начале января 2024-го, сообщили в Минобороны (Фото: KCNA / The War Zone)

Об этом 16 апреля сообщили в украинском военном ведомстве.

Как заявили специалисты, северокорейские ракеты представляет собой доработанную версию первых прототипов российского Искандера.

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Украинские специалисты провели лабораторные исследования обломков ракеты, которая упала в Харькове в начале января 2024-го. Анализ подтвердил, что они совпадают с чертежами научных изданий Северной Кореи.

Фото: Скриншот с видео/Суспильне Харьков

«Северокорейские ракеты имеют уникальную геометрию. Диаметр KN-23 составляет 110 см в задней части с сужением до 90 см впереди. Показатель в 110 см не встречается ни в одной другой стране мира, кроме КНДР. Диаметр KN-24 составляет около 100 см, он еще встречается в мире», — заявили в Минобороны.

По данным украинских специалистов, обломки из Харькова совпадают с фотографиями, сделанными на ракетных заводах КНДР и схожи по семи параметрам. В частности, совпадают количество отверстий под болтовые крепления сопла, а также имеющиеся специфические ниши — под приемники спутниковой навигации.

Кроме того, эксперты Минобороны определили, что ракеты KN-23 и KN-24 не являются прямыми копиями советских или российских образцов оружия — то есть, не изготовлены «по лицензии» Искандера 9М723.

«Но есть признаки того, что Северная Корея доработала определенный первоначальный вариант разработок баллистической ракеты Искандер, — пояснили в ведомстве.

Фото: Скриншот с видео/Общественное Харьков

Ракеты из КНДР используют менее энергетическое топливо, а двигатели к ним примерно в 1,5 раза больше и длиннее российских аналогов. При этом специалисты Минобороны отметили, что качество и методы пайки компонентов устарели и отстают примерно на 50 лет от современных.

Также в северокорейских ракетах обнаружили компоненты гражданского назначения, которые режим Ким Чен Ына, по всей вероятности, закупил в обход санкций.

«Чтобы обеспечить термостойкость ракеты во время движения в атмосфере, наряду с применением теплозащитного покрытия на головной части установлен обтекатель из графитовых материалов. Это относительно дешевое решение применено северокорейскими конструкторами скорее исходя из отсутствия доступа к более современным теплозащитным материалам», — рассказали в украинском Минобороны.

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Инфографика: NV

При этом, как уточнили в ведомстве, исследование обломков ракет из Северной Кореи будет использовано в качестве доказательной базы для расследования военных преступлений и повлияет на формирование санкционной политики.

«Несмотря на использование устаревших технологий, эти ракеты, как и все другие баллистические средства, крайне неудобны для ПВО, поэтому представляют смертельную опасность для украинцев», — подытожили в Минобороны.