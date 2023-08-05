Россия вечером атаковала Украину ракетами из Беларуси — Воздушные силы 5 августа, 20:02 Дым в небе Украины после сбития ракеты (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Страна-террорист Россия вечером в субботу, 5 августа, атаковала Украину гиперзвуковыми ракетами Кинжал и крылатыми ракетами. По информации Воздушных сил ВСУ, часть ракет летела в Украину из Беларуси.

«Ракеты — из Беларуси», — сказано в сообщении ВС ВСУ в Telegram без уточнения подробностей.

Около 19:00 Воздушные силы сообщили, что россияне запустили Кинжалы из района российского Тамбова. Вскоре стало известно о повторном пуске. В 19:45 в Воздушных силах сообщили об отбое ракетной угрозы. Известно, что во время атаки взрывы прозвучали в Хмельницкой области. Также российские оккупанты нанесли ракетный удар по окраинам Запорожья.



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В июне 2022 года страна-агрессор впервые применила с территории Беларуси дальние бомбардировщики Ту-22М3 и снова начала пуски оперативно-тактических комплексов Искандер с территории страны. Позже российские оккупанты запускали из Беларуси дроны-камикадзе Shahed иранского производства.

28 июля 2022 года с территории Беларуси по Украине выпустили более 20 ракет. После этого о запуске ракет по Украине из Беларуси официально не сообщалось.



Инфографика: NV