Россия ночью атаковала Украину баллистикой, ракетами Циркон и более чем 120 дронами

12 ноября, 08:19
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Силы ПВО обезвредили 89 БПЛА и пять боеприпасов Бандероль в ночь на 12 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Силы ПВО обезвредили 89 БПЛА и пять боеприпасов Бандероль в ночь на 12 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на четверг, 12 ноября, войска страны-агрессора России атаковали Украину баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23/С-400 , противокорабельными ракетами Циркон, а также 123 ударными БПЛА типов Shahed (73 из них — реактивные), Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т и имитаторами Пародия.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона обезвредила пять боеприпасов Бандероль/Дань-Т и 89 дронов, в том числе 51 реактивный.

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В результате атаки зафиксированы попадания в 17 местах, а также падение сбитых целей и обломков — в 18 местах.

Воздушные силы предупредили, что в небе остаются несколько БПЛА РФ, боевая работа продолжается.

Ночью войска РФ атаковали Киев и область баллистическими ракетами, были слышны взрывы. В Ровенской области в результате атаки на объекты энергетики обесточено несколько районов.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины ракета Циркон атака шахедов Бандероль ракета

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