На береговой линии Черного моря разместили противокорабельные ракеты Harpoon — Резников 9 июня, 14:27 Цей матеріал також доступний українською Побережье Черного моря усилили противокорабельными ракетами Harpoon (Фото:19fortyfive.com)

Американские противокорабельные ракеты Harpoon разместили на береговой линии Черного моря.



Об этом у себя в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников.

«Береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon, которые в сочетании с нашими Нептунами уже заставляют вражеский флот держаться на расстоянии, чтобы не повторить судьбу флагмана ЧФ РФ — крейсера Москва», — написал он.

Видео дня

23 мая Дания сообщила, что поставит Украине пусковую установку для противокорабельных ракет Harpoon и ракеты для защиты побережья.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.