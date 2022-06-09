На береговой линии Черного моря разместили противокорабельные ракеты Harpoon — Резников
Побережье Черного моря усилили противокорабельными ракетами Harpoon (Фото:19fortyfive.com)
Американские противокорабельные ракеты Harpoon разместили на береговой линии Черного моря.
Об этом у себя в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников.
«Береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon, которые в сочетании с нашими Нептунами уже заставляют вражеский флот держаться на расстоянии, чтобы не повторить судьбу флагмана ЧФ РФ — крейсера Москва», — написал он.
23 мая Дания сообщила, что поставит Украине пусковую установку для противокорабельных ракет Harpoon и ракеты для защиты побережья.
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