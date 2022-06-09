На береговой линии Черного моря разместили противокорабельные ракеты Harpoon — Резников

9 июня, 14:27
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Побережье Черного моря усилили противокорабельными ракетами Harpoon (Фото:19fortyfive.com)

Побережье Черного моря усилили противокорабельными ракетами Harpoon (Фото:19fortyfive.com)

Американские противокорабельные ракеты Harpoon разместили на береговой линии Черного моря.

Об этом у себя в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников.

«Береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon, которые в сочетании с нашими Нептунами уже заставляют вражеский флот держаться на расстоянии, чтобы не повторить судьбу флагмана ЧФ РФ — крейсера Москва», — написал он.

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23 мая Дания сообщила, что поставит Украине пусковую установку для противокорабельных ракет Harpoon и ракеты для защиты побережья.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/426456056157418
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Черное море Ракеты Алексей Резников Война России против Украины

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