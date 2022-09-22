Воздушные силы рассказали, как ракеты HARM уничтожают ПВО оккупантов 22 сентября, 12:03 Украинская авиация уничтожает вражескую ПВО с помощью ракет HARM (Фото:Defense Visual Information Center)

В течение суток среды, 21 сентября, авиация украинских Воздушных Сил нанесла мощное огневое поражение по позициям российских оккупантов.



Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Telegram.

Истребители продолжают утилизацию российского ПВО с помощью адаптированных к украинским самолетам американских противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM и прикрывают с воздуха ударные группы штурмовой и бомбардировочной авиации.

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Совершено более 15 групповых авиаударов по оккупантам на разных направлениях.



В результате авиаударов уничтожены вражеский взводный опорный пункт, минометная батарея, до 15 единиц боевой бронированной техники, десятки оккупантов.

Ракеты HARM ударили по десяти позиция вражеской ПВО.



За сутки 21 сентября зенитные ракетные подразделения уничтожили четыре БПЛА оперативно-тактического уровня и одну крылатую ракету Искандер-К.

9 августа Пентагон впервые подтвердил, что США поставили Украине «некоторое количество» противорадиолокационных ракет. С тех пор они входили в пакеты военной помощи от США.



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