«Частично подлежит цензуре». Командующий Воздушными силами подписал противорадиолокационную ракету HARM 10 мая, 17:40 Командующий Воздушными силами расписывается на ракете HARM (Фото:Микола Олещук / Telegram)

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук встретился с украинскими боевыми пилотами на одном из аэродромов.

У себя в Telegram Олещук рассказал, что поблагодарил летчиков за работу в украинском небе и обсудил с ними проблемы и «перспективные вопросы».



«По доброй традиции подписал оккупантам американскую противорадиолокационную ракету HARM! Мое послание частично подлежит цензуре, но, надеюсь, они его прочитали полностью, может, не все…», — сообщил командующий и опубликовал соответствующее фото.



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Олещук выразил уверенность, что скоро американские ракеты можно будет подписывать уже на американских истребителях.



«Спасибо украинским летчикам и всем, кто обеспечивает полеты. Вместе — к победе!» — добавил он.

AGM-88 HARM несет боеголовку массой 66 кг и может развивать скорость до 2280 км/ч. Эта высокоскоростная противорадиолокационная ракета предназначена в первую очередь для поражения вражеских зенитно-ракетных комплексов, в том числе С-300, С-400, Панцирь-С1, Тор, Бук, а также радиолокационных систем на разных участках фронта.

Инфографика: NV

Благодаря усилиям украинских военных инженеров американскую систему HARM удалось установить на советские истребители МиГ-29 и Су-27. Это помогло ВСУ уничтожать системы ПВО врага на большом расстоянии, — операционная дальность ракеты составляет от 50 до 150 км.