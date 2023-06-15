Что собой представляют российские ракеты Х-35 и комплекс Бал, из которого их выпускают, и действительно ли это оружие угрожает Киеву 15 июня, 18:06 Х-35 на выставке в Москве, 2009 год (Фото:missilery.info)

По данным Генштаба ВСУ, которые были обнародованы 15 июня, россияне перебросили в Брянскую область дивизион берегового ракетного комплекса Бал. Таким образом возросла угроза обстрела северных и центральных областей Украины крылатыми ракетами Х-35/Х-35У, которые предназначены для поражения кораблей. Рассказываем подробнее об этом оружии.



Ранее о переброске комплексов береговой охраны в брянские леса сообщал Центр национального сопротивления со ссылкой на украинское подполье. Речь шла о дивизионе ракетного комплекса Бал из состава 11-й отдельной ракетно-артиллерийской бригады береговых войск ЧФ с дислокацией в населенном пункте Уташ Краснодарского края.

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Генштаб подтвердил: враг увеличивает количество тактических групп ракетных войск в приграничных с Украиной районах. «В связи с этим возрастает угроза ударов ракетами Х-35/Х-35У, дальность стрельбы которой позволяет поражать объекты на территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской Сумской и Харьковской областей», — сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов. Он уточнил, что агрессор сосредотачивается на целях, связанных с логистикой, промышленными объектами, а также нефте- и газообеспечением.

Инфографика: NV

Как утверждают украинские военные, после модернизации россияне смогли увеличить дальность стрельбы Х-35У с 260 км до 500 км, а также «научить» эти ракеты бить по наземным целям. Специализированный портал Defence Express сомневается, что «умельцам» из страны-агрессора удалось настолько увеличить дальнобойность, впрочем, даже полет на 300 километров ставит под угрозу Киев.

Кто и для чего создал эту ракету

В середине 1980-х советское правительство поставило подмосковному КБ Звезда задачу разработать комплекс для вооружения малых и средних кораблей крылатыми ракетами. Комплексу дали название Уран, а ракета получила заводской номер 3М24, хотя ее все знают как Х-35.

Впоследствии конструкторы смастерили на базе ракеты авиационный вариант (для самолетов и вертолетов) и береговой противокорабельный комплекс Бал.

Первые образцы Х-35 летели только на 130 км и главное — очень неточно. Причиной было несовершенство головки самонаведения. Пока ее модернизировали, Советский Союз исчез. Готовую ракету презентовали на выставке в Москве в 1992 году.

Изначально это была исключительно экспортная продукция — покупателем стала Индия. На вооружение ВМФ РФ Х-35 поступила в 2003 году, комплекс Бал — в 2008-м.

«Ракета Х-35 предназначена для поражения боевых (десантных) надводных кораблей и транспортных судов из состава ударных групп (конвоев) или следующих одиночно водоизмещением до 5000 т и аналогична по конструкции американской ПКР AGM-84 Harpoon. Ракета предназначена для боевого применения днем и ночью, в любых метеоусловиях, при интенсивных помехах и огневом противодействии противника. Может применяться как одиночно, так и в залпе», — писало издание Ракетная техника.

Пропаганда придумала для этой ракеты прозвище Убийца авианосцев, хотя ни один авианосец от нее не пострадал.

Основные характеристики

Рассмотрим вариант ракеты берегового базирования.

Длина 4,4 м

Размах крыла 1,3 м

Диаметр 0,42 м

Стартовая масса 600 кг

Масса боевой части 145 кг

Высота полета на маршевом участке 10 м, на финальном участке 3−4 м

Скорость 0,8 Маха



Как видим, ракета вроде бы и дозвуковая, но ее перехват крайне проблематичен, потому что она маленькая и летит низко. Для сравнения, Калибр имеет более 6 метров в длину, а Оникс, который также запускается с берега, — 8 метров.

Даже сами россияне признавали, что у Х-35 есть недостатки:

недостаточная дальность полета, что ставит под угрозу носитель;

низкая скорость;

непригодность для поражения наземных ( береговых целей).



Но что делать, когда запасы тактического ракетного оружия страны 404 подходят к концу, а кораблей, по которым можно было бы запускать Х-35, в Черном море нет? В России еще в 2021 году переделали эту морскую ракету, подобно тому, как зенитные С-300 и С-400 были видоизменены для обстрелов украинских городов.

Во время войны

В 2022 году Х-35 применялись для обстрелов украинского побережья, порой в комбинации с ракетами Оникс. Так, 22 июня 2022-го были поражены инфраструктурные объекты в порту Николаева, в частности мощности для перевалки зерна и масла. Несколько раз этими ракетами били по Одессе и области.

А вот последствия террористического обстрела центра Николаева.

«При этом формат применения Х-35У рашистами можно сравнить с форматом использования крылатых ракет Х-22 — то есть наведение на радиоконтрастную цель с низкой точностью попадания, что должно приводить к непременным жертвам среди мирного населения», — отмечал Defence Express.

Противокорабельный комплекс Бал на базе шасси, созданный для защиты побережья от атак с моря и высадки десанта, в этом случае играет роль оперативно-тактического комплекса.

Характеристики БПРК Бал

Количество пусковых установок — 4×8 ракет

Интервал пуска ракет в залпе — 3 сек.

Скорость движения по шоссе — 60 км/ч.



Для наведения Х-35У с этого комплекса могут использоваться либо данные его РЛС, либо данные с беспилотника.

БПРК Бал / Фото: Минобороны РФ

По информации из открытых источников, на конец 2020 года Россия имела 40 БПРК Бал.

В ноябре 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников оценивал количество Х-35, оставшихся у страны-агрессора, в 356 единиц — 41% от первоначального количества.

Если это противокорабельное оружие действительно попытаются применить по северным и центральным регионам Украины, справиться с ним будет непросто, но реально, считает представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

«Конечно, эти ракеты летят довольно таки быстро, и реагировать на них трудно. Можно влиять какими-то другими средствами, но я думаю, что комплексы, которые способны перехватывать баллистику, могут с ними справляться. Зенитным комплексам, к сожалению, с ракетами, которые летят более 3,5 тыс. км/ч будет трудно», — отметил он.

Игнат добавил, что легче уничтожать установки, которые запускают эти ракеты, чем сами воздушные цели.