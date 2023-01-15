Предыдущие сообщения о «сбитых» ракетах Х-22 были ошибочными — спикер Воздушных сил ВСУ 15 января, 16:50 Юрий Игнат (Фото:Скриншот видео ТСН/YouTube)

Сообщения о якобы уничтожении ракет X-22 на официальных страницах, которые случались ранее, были ошибочными, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Украина их сбивать не может.



Об этом он написал под одним из постов командования в Facebook.

«Было несколько таких публикаций. Скажем, нашли в поле бойцы обломки Х-22 (а иногда это даже не Х-22, а обломки другой ракеты), докладывают наверх: мы сбили Х-22! Все хотят наперегонки сообщить об этом первыми на своих ресурсах. Не проверяя, не согласовывая и так далее… Главное — первыми», – рассказал Игнат.

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По его словам, из-за такой торопливости несколько раз в сообщениях говорилось о «сбитых» Х-22 и С-300 и он вынужден с этим бороться.

Фото: Скриншот Воздушное командование ВСУ/Facebook

«Мы не можем сбивать ракеты Х-22. Это сверхзвуковая ракета, скорость — 4000 км в час в полете. Нет у нас средств, способных перехватить эту ракету в воздухе», — подчеркнул он в эфире телемарафона.

В Офисе генпрокурора рассказали, что этот тип ракет россияне ранее использовали для атаки на жилой дом в курортной Сергеевке и торговый центр в Кременчуге. Ее может запускать единственное российское подразделение — 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.

14 января во время массированной атаки РФ по Украине российская ракета атаковала жилой дом в Днепре. В результате удара обрушились два подъезда дома, люди оказались под завалами. Согласно последней информации, погибли 25 человек, 73 травмировались (в том числе 13 детей); спасли 39 человек (среди них — шесть детей). Предварительно разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир. Без жилья остались более 400 человек.