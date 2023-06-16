Убийцы людей в Краматорске, Днепре, Кременчуге. Какую опасность несут российские ракеты Х-22, которыми РФ наносила удары по городам Украины 16 июня, 14:53 Ракета Х-22 наносит удар по Кременчугу, где был уничтожен ТЦ Амстор, июнь 2022 года. (Фото:Скриншот с видео)

Советские сверхзвуковые противокорабельные ракеты воздушного базирования Х-22, способные лететь на большое расстояние, являются одним из самых опасных средств в арсенале России, которым она наносила удары по украинским городам.

В ночь на 14 июня 2023 года Россия нанесла удары ракетами Х-22 по Донецкой области: в Краматорске и Константиновке погибли в целом три человека.



14 января 2023 одна из таких ракет, выпущенных из российских бомбардировщиков Ту-22М3, разрушила многоэтажку в Днепре. Тогда погибли 46 человек, более 80 были ранены. А летом 2022 года ракетой Х-22 был разрушен торговый центр в Кременчуге, 22 человека погибли.

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NV напоминает, что важно знать о ракетах Х-22 и угрозе, которую они несут.

Ракеты типа Х-22 создали еще в начале 1960-х для бомбардировщика Ту-22. Эти ракеты изначально создавались для ударов по морским целям, таким как авианосцы. Поэтому военные эксперты неоднократно указывали, что их применение по наземным целям крайне неточно и неэффективно, что повышает опасность в случае с ударами РФ ракетами Х-22 по Украине.

"Радиолокационная система наведения этих ракет настолько примитивна, что может захватить на фоне земли только объект типа "отдельные промышленные сооружения". То есть даже в СССР понимали, что реальная эффективность Х-22 для удара по городам с военной точки зрения близка к нулевой», — напоминали аналитики Defence Express после удара по Кременчугу.



Базовая версия Х-22, разработанная в 60-х годах, имела стартовую массу 5635 кг, длину – 11,65-11,67 м, диаметр – 0,9-0,92 м. Ее скорость уже тогда была сверхзвуковой и составляла 3,5 Маха (отношение скорости тела в жидкости или газе к скорости звука в этой среде), а максимальная дальность стрельбы достигала 300 км.



Самолет-носитель начальной версии Х-22 – Ту-22К – должен был подняться на высоту 10 км, чтобы применить эту ракету. Высота полета самой ракеты составляла 11,5-12,5 км.

Позже ракеты Х-22 неоднократно модернизировались. Одна из модификаций под названием Х-22НА имеет следующие характеристики:

стартовая масса 5900 - 6000 кг,

длина - 11,67 м,

диаметр - 0,9 м,

скорость - 4 Маха,

дальность стрельбы – до 600 км.

Х-22НА оснащена инерциальной с корректировкой по рельефу местности системой наведения. Самолетом-носителем Х-22НА может быть Ту-22М2, Ту-22М3 или Ту-95К-22. Высота применения этой ракеты – от 1 до 13 км, а высота полета – 22,5 – 25 км.

Ту-22М3 с подвешенной ракетой Х-22 / Фото: WikiMedia

Вот еще несколько разных версий ракет Х-22:

Х-22 – базовый вариант, дальность до 330 км.



Х-22ПСИ – ракета гипотетически могла выходить на цель на дальности 500 км с точностью 1 км, поражая ее ядерной боевой частью. На вооружение принята в 1971 г.

Х-22M/MA – обновленные варианты со скоростью 3,3 Маха и запасом хода до 350-400 км. Такая ракета весит 5780 кг, скорость ее была увеличена до 4000 км/ч.

Х-22МП – «пассивная» система наведения на сигналы РЛС, станций связи и навигации.

Х-22Н – способна включать головку самонаведения в последний момент.

Х-22НА – инерциальная, может идти к цели на малой высоте и выполнить « горку».

горку». Х-22Б – опытная аэробалистическая ракета, скорость до 6 М, максимальная высота полета до 70 км. Разработана 1970-х годах и проходила испытания, из-за технических проблем в серию не была запущена.

Х-32 – глубокая модернизация ракеты Х-22.

Поскольку первоначальной задачей Х-22 было уничтожение авианосцев, эти ракеты создавали для преодоления насыщенной системы противовоздушной обороны. "Ракета имеет высокую скорость - до 4,6 Маха, что необходимо для минимизации времени реакции противника и совершает полет на высоте до 22,5 км, что не позволяет ее перехватить большинством зенитных ракетных комплексов до сих пор", - напоминали в Defence Express.

В случае оснащения фугасной боевой частью, вес которой составляет около 900 кг, ракета может уничтожить такой объект, как промышленный цех. Таким образом, эффективно противодействовать ракете Х-22 может только современный ЗРК, осуществляющий непосредственное прикрытие объекта.



После январского удара по многоэтажке в Днепре Воздушные силы Украины признавали, что у них нет средств, чтобы сбивать ракеты Х-22.

Позже Украина получила ограниченное количество ЗРК Patriot, которые могли бы сбивать такие ракеты, однако они не могут защитить все украинские города.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, за период с 24 февраля 2022 по 15 января 2023 года россияне отстреляли более 210 ракет этого типа, и средствами противовоздушной обороны не удалось сбить ни одну. Для эффективного противодействия этим ракетам требуются комплексы Patriot PAC-3 или SAMP-T.

