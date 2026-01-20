Россия запустила по Украине баллистические и крылатые ракеты, а также более 300 ударных дронов (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина за сутки до нового массированного удара РФ получила необходимые ракеты к ПВО.

Глава государства сообщил, что в ночь на 20 января Россия запустила по Украине значительное количество баллистических и крылатых ракет, а также более 300 ударных дронов.

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По его словам, силы ПВО отработали по «существенному количеству целей».

«За сутки до этого удара мы наконец получили необходимые ракеты, и это существенно помогло. Каждый пакет поддержки имеет значение. Ракеты для „петриотов“, для „насамсов“, для других систем ПВО критически необходимы. Прямая задача всей нашей дипломатической системы — работать, чтобы у Украины было достаточно средств ПВО. И партнеры должны не подводить с этим, ракеты для ПВО — это реальная защита жизни людей», — подчеркнул Зеленский.

Президент анонсировал определение деталей относительно последствий атаки и необходимых ресурсов для восстановления поставок электричества, тепла и воды украинцам.

Зеленский добавил, что сейчас самая сложная ситуация в Киеве, где значительное количество жилых домов осталось без отопления.

Ранее сообщалось, что в Киеве после удара РФ без отопления оказались более 5600 многоэтажек, левый берег без воды.

В то же время в Днепре возник пожар, повреждены предприятие и многоэтажка, пострадали два человека. В Одесской области поврежден объект энергетики, в Черноморске дрон попал в многоэтажку.

В Винницкой области есть попадание в объект критической инфраструктуры, в Ровенской области без света остались более 10 тысяч человек.