Игнат подтвердил атаку Цирконами на Винницкую область во время массированного удара РФ

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что во время массированного удара россияне атаковали Винницкую область ракетами Циркон .

«У нас есть обломки ракет под Винницей. Предварительно, это Цирконы, поскольку и дальность применения, и параметры характеризуют именно эти ракеты», — сказал Игнат в эфире Ранок.LIVE.

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Ночью мониторинговые каналы сообщали о движении ракет в направлении Винницкой области, в частности Цирконов.

По его словам, основной удар баллистическими ракетами во время ночной атаки был направлен на Киев, в то время как крылатыми ракетами россияне атаковали западные регионы, в частности Львовскую область.

Россияне применили различные типы ракет, в частности Искандер-М, Оникс, Циркон, а также крылатые ракеты Калибр и Х-101. Как сообщили в Воздушных силах, ночью Россия запустила 284 БПЛА типов Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов типа Пародия, а также 74 ракеты, в том числе четыре Циркона.

Инфографика: NV

Основными целями ночного удара стали Киевская и Львовская области. Также были атакованы Днепропетровская, Сумская, Винницкая, Полтавская, Николаевская и Ивано-Франковская области. Особенностью ночного обстрела стало одновременное применение ракет и дронов различных типов с разных направлений, а также удар с использованием большого количества баллистических и крылатых ракет, отмечают Воздушные силы.

Массированный удар по Украине 30 июля — что известно

В ночь на 30 июля Россия нанесла массированный удар по Украине, в ряде городов гремели взрывы. Во Львове зафиксированы попадания российских ракет в жилые дома, пострадали более 30 человек, продолжается разбор завалов.

В Киеве в результате обстрела баллистическими ракетами возникли пожары в двух районах. Известно об одном погибшем. В Кривом Роге погибли двое детей и четверо взрослых — российские оккупанты попали в дом многодетной семьи. Также о взрывах сообщалось в Полтаве, Виннице, Сумах, Днепре и других городах.

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате ночного удара РФ в стране погибли в общей сложности восемь человек. Известно, что ночью в Польше слышали мощный взрыв, после чего в поле обнаружили воронку и обломки.