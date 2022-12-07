Сила Brimstone 2. В чем преимущество нового типа высокоточных ракет, которые Великобритания передала Украине — инфографика НВ 7 декабря, 12:16 Сюжет Три ракеты Brimstone 2 на подвеске британского самолета Royal Air Force Tornado GR4 (Фото:MBDA Systems)

Высокотехнологичные самонаводящиеся ракеты Brimstone-2 — один из самых современных видов вооружений, которые Великобритания передает для помощи Вооруженным Силам Украины.

Еще в начале мая тогдашний британский премьер-министр Борис Джонсон во время своего визита в Киев и выступления в Верховной Раде впервые анонсировал передачу ракет Brimstone Украине, отметив, что их передадут «в течение ближайших недель».

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А в конце ноября The Telegraph сообщила, что британские королевские Военно-воздушные силы поставляют в Украину Brimstone 2, новый тип этих ракет с высокоточным лазерным наведением. Они обладают вдвое большей дистанцией поражения, чем предыдущая модификация, которую британцы передавали ВСУ раньше.

«Ракеты стоимостью примерно 175 тысяч фунтов стерлингов [$195 тыс.] за каждую могут поражать цели благодаря лазерному наведению, которое могут обеспечивать наземные войска, самолеты или транспортеры. Или выбрать цель по собственному определению из предварительно запрограммированного списка с помощью радара», — объясняла The Telegraph.

27 ноября 2022 года Министерство обороны Великобритании впервые официально подтвердило, что действительно помогает украинской армии ракетами Brimstone 2. «Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России», — отметили в британском Минобороны. Там напомнили, что украинские сухопутные войска успешно применяют Brimstone для поражения бронетехники и танков.

Британское Минобороны также показало часть процесса транспортировки Brimstone 2 в Украину.

НВ напоминает главные факты об этих ракетах.

Ракеты Brimstone: главные характеристики

Brimstone — ракеты наземного или воздушного базирования, разработанные компанией MBDA UK для Королевских Военно-воздушных сил Великобритании. Первоначально предназначались для использования по принципу «выстрелил-забыл» против массовых формирований бронетехники противника. Точность наведения на цели, даже подвижные, обеспечивалась благодаря активному радиолокационному самонаведению.

После опыта использования этих ракет в Афганистане в обновленную «двухрежимную» модификацию Brimstone добавили лазерное наведение, которое позволило выбирать конкретные и наиболее приоритетные цели — что особенно полезно для минимизации побочного ущерба, когда в районе боя есть дружеские силы или гражданские лица. Боевая часть ракет Brimstone гораздо эффективнее против современных танков, чем более старое аналогичное оружие, такое как ракета AGM-65G Maverick.

Первые Brimstone поступили на вооружение самолетов Королевских ВВС в 2005 году, а «двухрежимный» вариант — в 2008 году. Последний широко использовался в Афганистане и во время кампании в Ливии. Улучшенная Brimstone 2 поступила на вооружение в 2015 году.

Brimstone являются ракетами класса «воздух-земля», «земля-земля» и предназначены для поражения танков, артиллерии, систем РЭБ, небольших судов и десантных кораблей.

Инфографика: НВ

Brimstone 1

Производитель: MBDA



На вооружении: с 2005 года



Вес: 50 кг



Длина: 1,8 м



Диаметр: 18 см



Скорость: 1 620 км/ч



Дальность:



из самолета — 20+ км

с вертолета — 12 км

с наземной установки — 10+ км

Наведение: радар миллиметрового диапазона и полуактивный лазер

Боевая часть: тандемная, кумулятивная



Вес боевой части: 6,3 кг



Brimstone 2

Производитель: MBDA

На вооружении: с 2014 года

Вес: 52,7 кг

Длина: 1,8 м

Диаметр: 18 см

Скорость: 1 620 км/ч

Наведение: радар миллиметрового диапазона и полуактивный лазер

Дальность:

из самолета — 60+ км

с вертолета — 40+ км

с наземной установки — 20+ км

Боевая часть: тандемная

Вес боевой части: 6,3 кг