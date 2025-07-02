Британцы создали мобильный комплекс Raven на базе колесного шасси Supercat HMT-600 для наземного запуска ASRAAM (Фото: MDBA)

В конце июня Великобритания объявила, что передаст Украине 350 ракет ASRAAM для усиления противовоздушной обороны. Эти ракеты поставят за счет процентов от замороженных российских активов. Применять их как зенитные ракеты их можно с помощью мобильных систем ПВО Raven, которые поставляет Украине Великобритания.

В своей инфографике NV рассказывает о ракетах ASRAAM.

Ракеты ASRAAM (также известные как AIM-132) — это британские ракеты «воздух — воздух» малой дальности с тепловым наведением. Изначально они предназначены для запусков с самолетов, однако в рекордно короткое время были адаптированы для наземного запуска — переоборудование заняло всего три месяца, напоминает Милитарный.

Для того, чтобы Силы обороны Украины могли использовать эти ракеты как наземные системы ПВО, британцы создали мобильный комплекс Raven на базе колесного шасси Supercat HMT-600. Впервые такие комплексы были переданы в Украину весной 2023 года, и по состоянию на май 2025 года осуществили более 400 пусков ракет по вражеским воздушным целям. Общая эффективность составила 70%, пишет Милитарный.

Инфографика: NV

В Минобороны Великобритании также рассказывали, что показатель успешного поражения некоторых российских воздушных целей с помощью ракет ASRAAM достигал 90%.

Производит эти ракеты британская компания MBDA, Британия имеет их на вооружении с 1998 года.

Основные характеристики:

Масса: 88 кг

Масса боевой части: 10 кг

Скорость: >3 Маха

Дальность полета: 15 км ( пуск с земли), 25 км ( пуск с воздуха)

пуск с земли), 25 км пуск с воздуха) Длина: 2,9 м

Диаметр: 16,6 см

Инфракрасная система самонаведения с широким углом отклонения позволяет ракете обнаруживать цель на больших расстояниях и поражать ее с разных направлений.

В сентябре 2024 года появилось видео, на котором комплекс Raven с ракетами ASRAAM уничтожает российский БПЛА.

Относительно крупный двигатель и аэродинамическая конструкция обеспечивают высокую скорость и маневренность.

Ракеты способны фиксировать цель как до запуска, так и после.

Они оборудованы ударными и лазерными детонаторами близкого радиуса действия, устойчивы к средствам РЭБ.

Обычно такие ракеты запускают с самолетов Typhoon, Tornado и F-35 Lightning II, однако в Украине применяются пусковые установки на базе шасси SupaCat.