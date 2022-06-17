В небе над Запорожской областью сбили вражескую ракету

17 июня, 11:00
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Над Запорожской областью сбили ракету (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/facebook.com)

Над Запорожской областью сбили ракету (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/facebook.com)

Утром в пятницу, 17 июня, в небе над Запорожской областью сбили российскую ракету.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ОВА в Telegram.

«Противовоздушная оборона Запорожской области около 10:00 обезвредила ракету врага над Вольнянщиной», — говорится в сообщении.

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По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

Во вторник, 14 июня, Воздушные Силы ВСУ сбили три российские крылатые ракеты в течение часа.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Ракета Война России против Украины

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