В небе над Запорожской областью сбили вражескую ракету
Над Запорожской областью сбили ракету (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/facebook.com)
Утром в пятницу, 17 июня, в небе над Запорожской областью сбили российскую ракету.
Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ОВА в Telegram.
«Противовоздушная оборона Запорожской области около 10:00 обезвредила ракету врага над Вольнянщиной», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, жертв и разрушений нет.
Во вторник, 14 июня, Воздушные Силы ВСУ сбили три российские крылатые ракеты в течение часа.
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