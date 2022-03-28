Ракету запустили с Беларуси: глава Волынской ОВА сообщил детали удара по Луцку

28 марта, 09:23
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Крылатая ракета по Луцку была выпущена со стороны Беларуси (Фото:volynnews.com)

Крылатая ракета по Луцку была выпущена со стороны Беларуси (Фото:volynnews.com)

Ракетный удар по нефтебазе в Луцке был произведен с территории Беларуси.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко.

По его словам, в результате удара взорвался один резервуар, пожар до сих пор гасят.

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По предварительной информации, жертв нет.

Больше информации глава области пообещал предоставить после того, как спасатели потушат пожар.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Беларусь Волынская область Ракетные удары Луцк Война России против Украины

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