Ракету запустили с Беларуси: глава Волынской ОВА сообщил детали удара по Луцку
Крылатая ракета по Луцку была выпущена со стороны Беларуси (Фото:volynnews.com)
Ракетный удар по нефтебазе в Луцке был произведен с территории Беларуси.
Война России против Украины — последние новости
Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко.
По его словам, в результате удара взорвался один резервуар, пожар до сих пор гасят.
По предварительной информации, жертв нет.
Больше информации глава области пообещал предоставить после того, как спасатели потушат пожар.