Общий залп может составлять 24 Калибра. РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море 4 марта, 16:39 Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море (Фото:Минобороны РФ)

Российские войска по состоянию на 13:00 субботы, 4 марта, увеличили количество ракетоносителей до четырех в Черном море. Общий залп может достигать 24 крылатых ракет Калибр.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

«Враг продолжает маневры корабельной группировки в Черном море, в том числе увеличивая количество ракетоносителей. По состоянию на 13:00 на боевом дежурстве зафиксировано уже четыре ракетоносителя - два надводных и два подводных. Общий залп ракет типа Калибр может достигать 24», — говорится в сообщении.

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Кроме того, военные отмечают, что вдоль линии фронта фиксируется увеличение разведывательных БПЛА.

«Мы эффективно по ним отрабатываем. За предыдущие сутки уничтожены три таких на херсонском направлении», — добавляют в сообщении.

В последний раз РФ совершила очередную массированную атаку на Украину 16 февраля. Оккупанты выпустили 36 ракет морского и воздушного базирования, среди них были Калибры. Силам украинского ПВО удалось сбить 16 ракет.

После этого войска РФ преимущественно применяли для атак дроны-камикадзе, а также точечно избивали ракетами украинскими городами на востоке, в центре и на севере страны.