Оккупационные войска держат в Черном море четыре ракетоносителя с 24 Калибрами — ОК Юг 2 марта, 15:32 Накануне на боевое дежурство в море вышло пять носителей крылатых ракет Калибр (Фото:Минобороны РФ)

Войска РФ в четверг, 2 марта, удерживают в Черном море четыре ракетоносителя. Общий залп Калибров может достигать 24 ракет.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

«Корабельная группировка врага в Черном море составляет 13 кораблей, среди которых 4 ракетоносителя, включая 2 подводных. Общий залп Калибров может достигать 24 ракет», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что россияне не прекращают воздушную разведку, а на Херсонском направлении уничтожен очередной беспилотный разведчик типа Орлан-10.

Накануне на боевое дежурство в море вышло 17 кораблей российских оккупантов, среди которых было пять носителей крылатых ракет Калибр общим залпом 32 ракеты.

Ранее пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат говорил, что проблему российских ракетоносителей в Черном море может решить истребитель F-16.

28 февраля руководитель объединенного пресс-центра ОК Юг Наталия Гуменюк говорила, что в ближайшие дни Россия может осуществить массированный ракетный обстрел территории Украины.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что войска РФ технически готовы наносить новый ракетный удар по Украине с пятницы, 24 февраля, но переносят атаку из-за действий ВСУ и разведки.