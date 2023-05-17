Ракетоносителей в Черном и Азовском морях пока нет, но угроза новых атак остается — Гуменюк

17 мая, 22:59
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Наталия Гуменюк (Фото:Скриншот единого телемарафона/Youtube)

Наталия Гуменюк (Фото:Скриншот единого телемарафона/Youtube)

В Черном и Азовском морях пока нет кораблей-носителей крылатых ракет, но вероятность новой ракетной атаки остается.

Об этом в эфире телемарафона сообщила глава объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

«После двух суток плодотворной отработки по территории Украины ракетоносители заведены в пункты базирования по восстановлению запасов», — сообщила Гуменюк

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Однако спикер добавила, что Россия ранее уже выводила на ночь из пунктов базирования корабли уже снаряженными и готовыми для проведения атак.

«И учитывая определенную активность вражеской авиации, можно прогнозировать вероятность повторения беспокойной ночи. Поэтому не хочу никого пугать, но предупреждаю, что нужно реагировать на сигналы воздушных тревог», — подчеркнула она.

В Украине ночью во вторник, 16 мая, в большинстве областей была объявлена воздушная тревога. В столице тревогу объявляли дважды: Россия атаковала Киев баллистическими, крылатыми ракетами и БПЛА. Большинство целей над Киевом было уничтожено, однако обломки упали, по меньшей мере, в четырех районах города.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Черное море Ракеты Азовское море

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