Оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал Краматорска, 30 человек погибли, более 100 раненых
Последствия ракетного обстрела железнодорожного вокзала Краматорска (Фото:Александр Камышин via Telegram)
Председатель правления АО Укрзализныця сообщает о 30 погибших в результате попадания двух ракет в железнодорожный вокзал города Краматорск.
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Об этом глава правления АО Укрзализныця Александр Камышин сообщил в своем канале в Telegram.
«В результате ракетного обстрела Краматорского вокзала по оперативным данным более 30 человек погибло и более 100 раненых. Это целенаправленный удар по пассажирской инфраструктуре железной дороги и жителям города Краматорск», — пишет Камышин.
8 апреля в Краматорске Донецкой области на железнодорожном вокзале произошло два ракетных удара.
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