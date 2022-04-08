Оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал Краматорска, 30 человек погибли, более 100 раненых 8 апреля, 11:31 Цей матеріал також доступний українською Последствия ракетного обстрела железнодорожного вокзала Краматорска (Фото:Александр Камышин via Telegram)

Председатель правления АО Укрзализныця сообщает о 30 погибших в результате попадания двух ракет в железнодорожный вокзал города Краматорск.

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Об этом глава правления АО Укрзализныця Александр Камышин сообщил в своем канале в Telegram.

«В результате ракетного обстрела Краматорского вокзала по оперативным данным более 30 человек погибло и более 100 раненых. Это целенаправленный удар по пассажирской инфраструктуре железной дороги и жителям города Краматорск», — пишет Камышин.

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8 апреля в Краматорске Донецкой области на железнодорожном вокзале произошло два ракетных удара.

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