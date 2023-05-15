Российские оккупанты распространяют фейк о «радиации» в Тернополе после ракетного удара — ОВА

15 мая, 12:13
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На месте удара возник пожар (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Ternopol region/Handout via REUTERS)

На месте удара возник пожар (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Ternopol region/Handout via REUTERS)

Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш, комментируя слухи о якобы «радиации» в городе после ракетного удара РФ заявил, что это фейк, цель которого — посеять панику.

"Это фейк, который запускают люди, работающие на москалей, чтобы посеять панику. Могу официально сказать: никакие боеприпасы, обогащенные или нет, там не взрывались», — сказал он на брифинге.

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Чиновник призвал людей не помогать россиянам и не разгонять фейки.

По его словам, все российские ракеты прилетели в гражданские и коммерческие объекты, а также дачные участки. Экологическая ситуация в городе стабильная.

В ночь с 13 на 14 мая в Ливерпуле (Великобритания) состоялся гранд-финал 67-го Международного песенного конкурса Евровидение.

Украину представляла группа TVORCHI из Тернополя.

Именно в эту ночь россияне дважды за ночь атаковали Тернополь крылатыми ракетами. Россия разрушила два и повредила еще 12 дачных домов. Обломками ракет повреждены гражданские торговые и хозяйственные объекты и девять грузовиков.

Незадолго до этого вражеский снаряд попал в промзоне города в складские помещения.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Тернополь Война России против Украины Ракетный удар

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