Российские оккупанты распространяют фейк о «радиации» в Тернополе после ракетного удара — ОВА 15 мая, 12:13 На месте удара возник пожар (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Ternopol region/Handout via REUTERS)

"Это фейк, который запускают люди, работающие на москалей, чтобы посеять панику. Могу официально сказать: никакие боеприпасы, обогащенные или нет, там не взрывались», — сказал он на брифинге.

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Чиновник призвал людей не помогать россиянам и не разгонять фейки.

По его словам, все российские ракеты прилетели в гражданские и коммерческие объекты, а также дачные участки. Экологическая ситуация в городе стабильная.

В ночь с 13 на 14 мая в Ливерпуле (Великобритания) состоялся гранд-финал 67-го Международного песенного конкурса Евровидение.

Украину представляла группа TVORCHI из Тернополя.

Именно в эту ночь россияне дважды за ночь атаковали Тернополь крылатыми ракетами. Россия разрушила два и повредила еще 12 дачных домов. Обломками ракет повреждены гражданские торговые и хозяйственные объекты и девять грузовиков.

Незадолго до этого вражеский снаряд попал в промзоне города в складские помещения.