Обломок попал ребенку в шею. Девочку, получившую ранения при ударе РФ по Шевченково, отправили на операцию в Харьков 9 января, 14:11 Последствия обстрела (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Девочку, которая в понедельник, 9 января, получила ранения во время ракетного удара РФ по поселку Шевченково, отправили на операцию в Харьков.

Об этом сообщила директор Шевченковской больницы Светлана Перепадя, передает Суспільне Харків.

«Там обломочные ранения шеи, недалеко от сонной артерии, поэтому ее повезли в Харьков — там оперативные вмешательства будут проводить», — сказала медик.

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Сразу после ракетного удара в больницу в Шевченково доставили пятерых пациентов. Одна из раненых скончалась в операционной от полученных травм. Еще четырем людям, в том числе и ребенку, оказывают помощь.

Перепадя заявила, что у одной пациентки легкие ранения, ей оказали помощь, она доставлена в хирургическое отделение.

«Одна пациентка с переломом костей голени — нуждается в травматологической помощи, она доставлена в областную травматологическую больницу. И одна пациентка с травмами обоих глаз тоже нуждается в оперативном вмешательстве», — сказала она.

Ракетный обстрел поселка Шевченково Купянского района произошел около 9:10 утра в среду, 9 января. По предварительным данным, россияне обстреляли населенный пункт из ЗРК С-300 с территории Белгородской области РФ.

В результате ракетного удара погибли две женщины.