Оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавскому району, начался пожар — ОВА 11 мая, 21:02 Цей матеріал також доступний українською Аист рядом с местом обстрела российскими оккупантами (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Полтавской области с самолета, сообщил начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram-канале.

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Обновлено в 21:20. В эфире всеукраинского марафона Лунин уточнил, что взрыва произошел в Карловской громаде, поврежден объект инфраструктуры, спасатели тушат пожар. Пока не известно, была ли это ракета или обломки сбитой ракеты.

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«Полтавский район. Ракетный удар вражеского самолета. Выясняем детали о разрушениях и пострадавших», — написал он.

7 мая силы ПВО сбили вражескую ракету над Полтавской областью. В этот день российские оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуры в Карловке Полтавской области, никто не пострадал.



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