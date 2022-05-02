В результате ракетного удара России по Одессе есть погибшие и раненые — ОВА 2 мая, 19:31 Цей матеріал також доступний українською Одесса, 17 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что в результате ракетного удара российских оккупантов по инфраструктурному объекту в Одессе есть погибшие и раненые.

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Обновлено в 22:51. Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты разрушили своим ударом общежитие в Одессе, убили 14-летнего мальчика и ранили 17-летнюю девушку — у нее осколочное ранение.

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Обновлено в 22:50. В ГСЧС опубликовали видео с места ракетного удара.

Обновлено в 20:57. В пресс-центре сил охраны и обороны Юга сообщили журналистам, что ракета попала в здание, в котором находились пять человек, погиб 15-летний мальчик, а несовершеннолетняя девушка попала в больницу.

«Мы этого так не оставим. Каждый раз эти подонки действуют как обычные террористы, а с террористами у нас разговор один. Мы будем их уничтожать, пока ни одного живого оккупанта не останется на украинской земле!» — написал Марченко в Telegram-канале.

По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, предварительно, среди погибших есть 13-летний ребенок.

Ранее начальница пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что российские оккупанты вечером 2 мая нанесли ракетный удар по городской инфраструктуре Одессы, повреждено религиозное сооружение.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире всеукраинского марафона заявил, что в результате удара у церкви Московского патриархата «снесло крышу».

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук говорил, что российские спецслужбы готовила массовые беспорядки и протесты в Одессе ко 2 мая. Украинские спецслужбы задержали ряд подозреваемых.

В Госбюро расследований 2 мая заявили, что задержали доверенных лиц подозреваемого в госизмене экс-нардепа Ильи Кивы, который перед началом полномасштабного вторжения России в Украину сбежал за границу. По данным ГБР, они должны были организовать провокационные акции с привлечением «титушек» и дестабилизировать ситуацию в Одесской области.

2 мая 2014 года в ходе массовых беспорядков в Одессе с участием майдановцев и антимайдановцев погибли 48 человек. Шестерых застрелили из огнестрельного оружия, большинство погибли при пожаре в Доме профсоюзов на Куликовом поле. Более 200 человек получили ранения и травмы.

Родители не должны хоронить детей – сотни одесситов простились с семьей, погибшей от российской ракеты https://www.youtube.com/embed/orhSP7mD_7U

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