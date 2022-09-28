На Печенежской дамбе произошел неконтролируемый сброс воды после российских ударов 28 сентября, 21:47 Несколько дней РФ вела ракетные обстрелы по гидроузлу Печенежского водохранилища (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В результате российских ударов по Печенежской дамбе произошел неконтролируемый сброс воды, но ситуация контролируемая.

Об этом на брифинге в Харькове сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, сообщает Укринформ.

«Несколько дней РФ вела ракетные обстрелы по гидроузлу Печенежского водохранилища. Это привело к неконтролируемому сбросу воды», — сказал он.

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По данным министра, уровень воды уже снизился, а ситуация находится под контролем. Также он отметил, что вопросы водообеспечения и подтопления поселка Печенеги контролируются с первых дней российского вторжения.

«Сделаем все, чтобы Харьков не остался без воды. Есть определенные решения, принятые Кабинетом Министров, и эти решения будут выполняться», — сказал Стрелец.

Во вторник, 20 сентября, глава Печенежской общины Александр Гусаров сообщил, что войска РФ в течение последних суток несколько раз атаковали Печенежскую дамбу в Харьковской области. Власти предупредили местных жителей об угрозе подтопления. 21 сентября сообщалось, что на Печенежской дамбе разрушен верхний шлюз.