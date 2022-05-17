Последствия ракетного удара России: в Донецкой области из-под завалов достали раненого 9-летнего ребенка, один человек погиб — ОВА 17 мая, 17:18 Цей матеріал також доступний українською Завалы дома (Фото:t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Тяжело раненого 9-летнего ребенка и по меньшей мере одного погибшего достали спасатели из-под завалов пятиэтажки в Бахмуте, Донецкой области.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Ракетный удар, нанесенный россиянами, разрушил конструкции дома с пятого по первый этаж. Кроме того, в многоэтажке возник пожар, его в настоящее время уже удалось потушить», — заявил он.

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По словам главы области, спасатели продолжают разбирать завалы.

«Не исключаем, что под ними могут находиться люди», — сказал он.

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