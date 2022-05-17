Последствия ракетного удара России: в Донецкой области из-под завалов достали раненого 9-летнего ребенка, один человек погиб — ОВА
Завалы дома (Фото:t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Тяжело раненого 9-летнего ребенка и по меньшей мере одного погибшего достали спасатели из-под завалов пятиэтажки в Бахмуте, Донецкой области.
Война России против Украины — главные события 17 мая
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
«Ракетный удар, нанесенный россиянами, разрушил конструкции дома с пятого по первый этаж. Кроме того, в многоэтажке возник пожар, его в настоящее время уже удалось потушить», — заявил он.
По словам главы области, спасатели продолжают разбирать завалы.
«Не исключаем, что под ними могут находиться люди», — сказал он.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.