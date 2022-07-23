Удар РФ вблизи Кропивницкого: по меньшей мере три человека погибли и 13 получили ранения 23 июля, 11:05 Ракета (Фото:Воздушное командование Восток)

Стало известно о трех погибших и 13 раненых в результате ракетного удара российских войск по инфраструктурным объектам вблизи Кропивницкого .

Об этом заявил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в эфире телемарафона Единые новости.

Среди погибших — по меньшей мере, один украинский военный. Кроме того, по предварительным данным, в результате российской атаки погибли два работника ведомственной охраны, охранявшие трансформаторную подстанцию.

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По данным пресс-секретаря главы военной администрации Кировоградщины Инна Примак, по состоянию на 10:30 количество раненых возросло с девяти до 13.

Напомним, утром 23 июля оккупанты применили восемь ракет Калибр морского базирования и пять ракет Х-22 с самолета ТУ-22М3. В частности, обстреляли военный аэродром Канатово и попали в один из объектов Укрзализныци. В настоящее время без света в областном центре остается часть одного из микрорайонов.

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