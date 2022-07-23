Удар РФ вблизи Кропивницкого: по меньшей мере три человека погибли и 13 получили ранения

23 июля, 11:05
Ракета (Фото:Воздушное командование Восток)

Ракета (Фото:Воздушное командование Восток)

Стало известно о трех погибших и 13 раненых в результате ракетного удара российских войск по инфраструктурным объектам вблизи Кропивницкого .

Об этом заявил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в эфире телемарафона Единые новости.

Среди погибших — по меньшей мере, один украинский военный. Кроме того, по предварительным данным, в результате российской атаки погибли два работника ведомственной охраны, охранявшие трансформаторную подстанцию.

Видео дня

По данным пресс-секретаря главы военной администрации Кировоградщины Инна Примак, по состоянию на 10:30 количество раненых возросло с девяти до 13.

Напомним, утром 23 июля оккупанты применили восемь ракет Калибр морского базирования и пять ракет Х-22 с самолета ТУ-22М3. В частности, обстреляли военный аэродром Канатово и попали в один из объектов Укрзализныци. В настоящее время без света в областном центре остается часть одного из микрорайонов.

Редактор: Диана Ковалева

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Кировоградская область Ракетные удары Кропивницкий Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Томас Фридман
Американский журналист
Как же я ошибся по поводу Китая

Признаюсь, я был слишком оптимистичен. Виноват

23 июля, 09:03
Мнения
В этом году лидер Китая Си Цзиньпин рассчитывает на переизбрание, но экономические неурядицы создают риски для политической стабильности в стране (Фото:Коллаж НВ)
У господина Си проблемы /
Почему Пекин кидает против банковских вкладчиков танки, и вообще — что происходит с экономикой Китая
23 июля, 07:35
Геополитика
Кольца-печатки и разные сережки в тренде этим летом (Фото:instagram.com/cassdimicco)
Меньше правил, больше свободы /
5 аксессуаров, которые нужно иметь в этом сезоне
22 июля, 19:36
Красота и мода
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X